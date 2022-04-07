Kurt Cobain’in son günleri opera oluyor

1994 yılında intihar ederek hayatına son veren ünlü rock yıldızı Kurt Cobain’in son günleri, İngiltere’deki Kraliyet Opera Binası (Royal Opera House) tarafından opera olarak sahnelenecek.

Ölümüyle ilgili hala birçok iddia bulunan, kimileri tarafından intihar etmediği söylenen, düzen karşıtı duruşu milyonlarca X kuşağı gencine seslenen Kurt Cobain, 27 yaşında Seattle’daki evinde hayata gözlerini yummuştu.

Guardian’ın haberine göre, “Last Days” isimli opera, Gus Van Sant’ın 2005 yılında çektiği aynı adlı filminden uyarlanacak. Filmde, Cobain’i ünlü oyuncu Michael Pitt canlandırmıştı.

“COBAIN’İN SON GÜNLERİ OPERAYA UYGUN”

Blake adında genç bir müzisyeni merkezine alan film, Cobain’in son günleri ve saatleri üzerine kuruluydu. Rock yıldızının kendini öldürmeden önce acıyla, depresyonla, izolasyonla ve uyuşturucu kullanımıyla olan ilişkisini anlattı.

Opera, Kraliyet Opera Binası’nın 31 yaşındaki bestecisi Oliver Leith tarafından bestelendi. Matt Copson ve Anna Morrissey tarafından yönetilen opera, ekim ayında ROH’s Linbury Theatre’da sahnelenecek.

Operanın konusuna göre, ana karakter Blake, rehabilitasyonun ardından evine dönüyor. Ama Blake’e, onu gerçek amacından, yani kendini yok etmekten uzaklaştıran nesneler, ziyaretçiler ve hatıralar musallat oluyor.

Büyük bir Nirvana (Kurt Cobain’in müzik grubu) hayranı olduğunu ifade eden Leith, operanın “Last Days”in konusuna uygun bir araç olduğunu söyledi. “Cobain, arketipsel bir hikayeydi – operalar bunlarla iyi başa çıkıyor” diyen Leith, “Cobain öldüğünde dört yaşındaydım ama benim gençliğimin müziğini yaptı. Gitarda çalmayı öğrendiğim ilk şarkılardan bazıları onundu” diye ekledi.

Kraliyet Opera Binası, operanın sadece Nirvana hayranlarına değil, çok çeşitli insanlara hitap edeceğini umuyor. Açıklamada, “Bir ünlünün ‘kaçınılmaz ölümü’ ile ilgiliydi. Bu kişi herhangi bir yıldız olabilir” denildi.

“Last Days”, 20 yeni opera ve bale prodüksiyonunu, dokuz dünya prömiyeri ve üç İngiltere prömiyerini içeren KOB’nin 2022-2023 sezonunun bir parçası olarak duyuruldu.

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07/04/2022 16:11