Kurtarılamayan araç paniğe neden oldu

Haber Kıbrıs-Özel

St. Hilarion Kalesi yakınlarında geçtiğimiz Cuma günü trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan bir araç yoldan 125 metre aşağıya düşmüştü. Araç kaza sonrası orada bırakıldı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşalar St. Hilarion Kalesi’ni gezmeye gitti, kaza yapan aracı gördü. Paniğe kapılan vatandaşlar polisi ve itfaiyeyi aradı. Kısa süre sonra olayın daha önce yaşandığı ortaya çıktı. Yoldan 125 metre aşağıda olan araç kurtarılmayı bekliyor.

Kaza nasıl olmuştu?

Geçtiğimiz Cuma günü saat 13.30 raddelerinde St. Hilarion-Kozan Anayolu’nun 0-1 Kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden Dikmen’de sakin Mahmut Seyran yönetimindeki PG 756 plakalı Isuzu marka Pick up araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği neticesinde sola meğilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Lefkoşa’da sakin Ali Fatin Galip yönetimindeki HV 983 plakalı Opel marka salon aracın sağ ön yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle PG 756 plakalı araç kontrolden çıkarak yolun kuzey kısmından dışarıya çıktı ve takla atarak 125 metre dere yatağına düştükten sonra önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan PG 756 plakalı araç sürücüsü Mahmut Seyran ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ali Dağmaç yaralanarak Girne Akçiçek Devlet Hastanesinde kaldırılmıştı. Yaralılar uygulanan tedavinin ardından taburcu edilmişti.

15/12/2019 16:53