Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından “Bir başarı hikayesi daha” başlıklı bir paylaşımda bulunuldu.

“Merkezimize geldiğinde ayağa dahi kalkamayan ve zayıf olan bu martı, kurtarılmasaydı doğada ölecekti.”ifadelerine yer verilen paylaşımda “Uzman ekibimiz gözetiminde yapılan tedaviler ve uygun bakım ile Yaban Hayatı Hastanesi’nde birkaç hafta geçirdikten sonra, bu genç ve güzel martı, gerekli rehabilitasyon sürecinin bir hayvanın kaderini nasıl değiştirebileceğini çok iyi anlatıyor. İyi şanslar seninle olsun” denildi.

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18/11/2022 21:38