Kurtarma çalışmalarından acı haber

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmaları sırasında bir dalgıç hayatını kaybetti.



Eski deniz kuvvetleri mensubu olduğu açıklanan Taylandlı dalgıcın, gruba tedarik malzemesi ulaştırmasının ardından dönüşte oksijeni bittiği için bilincini kaybettiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Tayland'da yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da girişi yağmur nedeniyle kapanan mağarada mahsur kalmıştı.



Kayıp grup, 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.