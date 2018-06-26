Kurtarmak istedim ama başaramadım

Diyalog Gazetesi'nden Suna Erden'in haberine göre Girne’ye bağlı Karakum Halk Plajı’nda boğularak yaşamını yitiren 12 yaşındaki Sıla Mazlum’un babası Hüseyin Mazlum, “Kızımı kurtarmaya çalıştım” dedi.

Olay günü çocuklarıyla birlikte plaja giden ancak talihsiz olay sonucu büyük bir acı yaşayan Hüseyin Mazlum, “Ben plajda uyumadım, oturuyordum. Olayı geç fark ettim. Kızımı kurtarmaya çalıştım ancak geç kalmıştık” dedi.

Halk Plajı’nda 22 Haziran’da meydana gelen olayda babası ile denize giden Sıla Mazlum boğularak yaşamını yitirmişti.

Başkent Lefkoşa’da yaşayan ve üzücü olayın ardından acıların en büyüğü ile yüzleştiğini söyleyen Hüseyin Mazlum, “Sıla karnesini aldıktan sonra sürekli olarak baba bizi denize götür diyordu.

O gün sabah hazırlık yapmış, kıramadım. Eşim çalıştığı için diğer çocuklarımı da alarak güle oynaya Karakum’daki plaja gittik. Olay esnasında ben sahilde oturuyordum. Diğer çocuklarım gözümün önündeydi. Bir ara Sıla’yı göremedim. “O esnada plajdaki insanlar bir kadın boğuluyor” dedi. Koştum baktım. Kızımı görünce dünyalar başıma yıkıldı. Aldım kollarıma çıkardım. Kurtarmaya çalıştık ancak çok geçti. Ben bu acımla uğraşırken gazetelerde olay esnasında uyuduğum iddia edilmiş. Böyle bir şey kesinlikle yok” dedi.