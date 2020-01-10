Kurtarmak isterken ayağını kırdılar

Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda bir ağacın üstünde mahsur kalan kediye itfaiye ekipleri tazyikli su sıkarak aşağıya indirmeye çalıştı. Sıkılan suyun ektisi ile kedi ağaçtan aşağıya düşerek ayağını kırdı.

Öğretmenler kediyi ağaçtan indirmeleri için itfaiyeyi, aradıklarını ama merdiven koyarak alacaklarını düşündüklerini belirterek soğuk kış gününde ağacın üstündeki kediye tazyikli su sıkılmasını eleştirdiler. Olaya tanık olan öğretmenler, kediyi veterinere götürmek için aradıklarını ama bulamadıklarını dile getirerek itfaiye ekiplerinin kediye su sıkarak ağaçtan indirmeye çalışmalarını eleştirdiler.

10/01/2020 16:31