Kurtdemir ve Fıstıkçı aileleri organ bağışçısı oldu

Hayatını kaybeden Kenan Kurtdemir ve Mert Fıstıkçı’nın aileleri organlarının bağışlanmasına karar verdi

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23/01/2021
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Kurtdemir ve Fıstıkçı aileleri organ bağışçısı oldu

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakım bölümünde yatan ancak beyin ölümü gerçekleşen 2 hasta, organ nakli bekleyen kişilere umut olacak.

Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ve 37 yaşındaki Mert Fıstıkçı’nın aileleri organların bağışlanmasına karar verdi.

Girne’de geçirdiği trafik kazası sonucu kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Girneli Kenan Kurtdemir’in dün beyin ölümü gerçekleşmişti. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alayköylü Mert Fıstıkçı da dün hayatını kaybetmişti.

23/01/2021 13:16
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TAGS: Kenan Kurtdemir, Mert Fıstıkçı, organ bağışı
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