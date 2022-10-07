'Kurtlar Vadisi'nin 'İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti

Türkiye'de "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu İsmail İncekara'dan acı haber geldi. İncekara'nın 72 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" mesajını yayınladı.

İSMAİL İNCEKARA HAKKINDA



İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

"YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI



2000-2001 sezonunda yardımcı rolde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" dalında "Afife Tiyatro Ödülü"nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.



"Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı sinema filmleri, "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek", "Hayat Bağları" adlı diziler ise yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

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07/10/2022 10:42