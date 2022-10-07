'Kurtlar Vadisi'nin 'İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti
Türk televizyonlarına bir dönem damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'İplikçi Nedim' karakteriyle hafızalara kazınan İsmail İncekara, 72 yaşında hayata veda etti
07/10/2022
Türkiye'de "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu İsmail İncekara'dan acı haber geldi. İncekara'nın 72 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Acı haberi Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" mesajını yayınladı.
İSMAİL İNCEKARA HAKKINDA
İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.
İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.
"YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
2000-2001 sezonunda yardımcı rolde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" dalında "Afife Tiyatro Ödülü"nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.
"Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı sinema filmleri, "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek", "Hayat Bağları" adlı diziler ise yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.
İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman