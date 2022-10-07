'Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti

'Kurtlar Vadisi' dizisindeki İplikçi Nedim karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında yaşama veda etti.

'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Twitter hesabından paylaşan Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerini kullandı.

Sanatçı için yarın saat 11.00'de Üsküdar Tekel Sahne'de tören düzenlenecek. İncekara'nın cenazesi, Kanlıca Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu habere tepkiniz:



07/10/2022 18:13