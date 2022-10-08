'Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i son yolculuğuna uğurlandı

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08/10/2022

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'Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi.

Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları olmak üzere oyuncu arkadaşları da katılım sağladı.

Programa katılan İncekara’nın yakınları hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.

İncekara'nın cenazesi, Kanlıca Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

08/10/2022 19:56
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TAGS: ’Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i son yolculuğuna uğurlandı
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