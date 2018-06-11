HABER KIBRIS

Kurttekin son yolculuğuna uğurlandı

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11/06/2018

Kurttekin son yolculuğuna uğurlandı
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Cuma gecesi yaşamını yitiren ve bir dönem Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği de yapan Büyükelçi Türkekul Kurttekin dün son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma gecesi yaşamını yitiren ve bir dönem Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği de yapan Büyükelçi Türkekul Kurttekin dün son yolculuğuna uğurlandı.

Türkekul Kurttekin’in cenazesi Muğla Bodrum Gündoğan Camii’nde ikindi namazını müteakip Gündoğan Mezarlığında toprağa verildi. 74 yaşında hayatını kaybeden Türkekul Kurttekin, Suudi Arabistan Krallığı ve KKTC’de Türkiye Büyükelçisi, BM Cenevre Ofisi’nde Büyükelçi Daimi Temsilci sıfatıyla görev yapmıştı.

 

 

 

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TAGS: Türkekul Kurttekin
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