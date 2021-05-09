Kurtulmak için yutmaya çalıştı ancak başaramadı…

İskele Polis Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri Berna Lütfioğlu yönetimindeki aracı kontrol maksatlı durdurdukları esnada sürücünün hareketlerinden şüphelenerek olay yerine narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesini çağırdı.

Yapılan kontrolde adı edilenin tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunan sürücü suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklandı.

Zanlının yapılan PCR test sonucunun hazır olmaması nedeniyle bugün yapılacak duruşması iddia makamının talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın kamu menfaati ve toplum sağlığını tehlikeye atmamak maksadıyla gıyabında yapılmasına izin verildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Osman Üreten yemin altında verdiği şahadetinde olayla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Üreten şahadetinde, 8.5.21 tarihinde sat 15.10 raddelerinde, İskele trafik şubesinden alınan bilgide Karpaz – Gazimağusa istikametine seyreden aracın kontrol için durdurulduğunu ve sürücü Berna Lütfioğlu’nun şüpheli hareketleri nedeniyle alıkonduğunun bildirilmesiyle olay yerine gidildiğini söyledi.

Aynı gün olay yerinde yapılan kontrolde adı edilen oturmakta olduğu şoför koltuğu ve yolcu koltuğu üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar kırıntı bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali zanlının tutuklandığını söyledi.

Olay yerine bayan polisin gelmesi beklendiği esnada zanlının atleti içerisine saklamış olduğu uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 2 adet şeffaf poşet parçasına sarılı maddeyi önce ağzına atıp yutmaya çalıştığı ancak sonrasından geri çıkarıp polis aracının altına attığının görülmesi üzerine bahse konu 2 poşet parçasında yapılan kontrolde içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde olduğu görülerek emare alındığını söyleyen tanık polis, ayni gün zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Zanlı vermiş olduğu ifadesinde bahse konu uyuşturucu maddeyi ayni gün İskele boğaz limanında ismini verdiği yabancı bir şahıstan 1000 TL karşılığı aldığını ve yolda gelirken içerisinden bir miktar alıp sigara ile içerken polisleri görmesi üzerine dışarıya dökmek isterken aracın koltuğuna ve giydiği tişörtünün üzerine döktüğü yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık polis, zanlının ayni gün doktor kontrolünden geçirilerek PCR testinin yapıldığını söyledi.

Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin henüz uzmana gönderilemediğine, PCR test sonucunun henüz çıkmadığına ve alınacak olan ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, ismi belli bir şahsın da aranmakta olduğuna değindikten sonra zanlının tahkikat amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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09/05/2021 15:08