Kurtulmuş: Kıbrıs Türk Halkının Haklı Taleplerini Her Platformda Savunacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. Yıl Dönümüne Mesaj
15/11/2024
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı ve hürriyeti için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.15/11/2024 09:45