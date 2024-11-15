Kurtulmuş: Kıbrıs Türk Halkının Haklı Taleplerini Her Platformda Savunacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı ve hürriyeti için mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

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