Kurtuluş Caddesi’ndeki Asfaltlama Çalışması Tamamlandı

Girne Belediyesi, Kurtuluş Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmasının tamamlandığını, yolun trafiğe açıldığını duyurdu.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Beylerbeyi trafik ışıkları ile Doğanköy Cami arasındaki güzergahta yapılan asfalt çalışmasının ardından yol trafik yatay işaretleri de çizildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kanalizasyon şebekesini geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, kent merkezindeki kanalizasyon işlerinin tamamlanmasının ardından köylere ağırlık verdiklerini söyledi.