Kurtuluş Lisesi ile Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenen “İyilikte Yarışalım” projesi çerçevesinde, Kızılay ile kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Bu çerçevede 23 Şubat Perşembe günü 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi avlusunda kan bankası aracı kurulacak. Lise’den yapılan açıklamada başta Güzelyurt ve bölge insanı olmak üzere tüm vatandaşlar kan vermeye davet edildi.

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13/01/2023 12:22