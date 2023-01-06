Kurtuluş Lisesi öğrencileri, kan bağışının önemi konusunda etkinlik düzenledi

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06/01/2023

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Kurtuluş Lisesi öğrencileri, kan bağışının önemi konusunda etkinlik düzenledi

 Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde düzenlenen “İyilikte Yarışalım” temalı sosyal sorumluluk proje yarışması çerçevesinde Kurtuluş Lisesi öğrencileri kan bağışının önemini vurgulamak amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu çerçevede, Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli Kurtuluş Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlere, Thalassaemia hastalığı ve kan bağışı konusunda bilgi aktardı, soruları yanıtladı.

06/01/2023 10:55
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TAGS: Kurtuluş Lisesi, kan bağışı
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