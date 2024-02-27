Kurtuluş Lisesi’nde kan bağışı kampanyası düzenleniyor

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi öğrencileri, perşembe günü kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Kızılay kan bankası aracı, kampanya kapsamında saat 08.00-15.00 saatleri arasında okulun avlusunda kurulu olacak.

Kurtuluş Lisesi Müdürü Hülya Altun, konuyla ilgili açıklamasında, kan bağışının önemi konusunda etkinlik düzenleyen öğrencilerin bir süre önce yine kan bağışı kampanyası yaptığını belirtti. Altun, gerek Güzelyurt bölge halkı, gerekse adanın diğer bölgesindeki duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini kaydetti.

Altun, kan kampanya sırasında okulun avlusunda Kurtuluş Lisesi Okul Aile Birliği ile iş birliğinde bir de kermes düzenleneceğini belirtti.