Kurtuluş:Rum yönetimi Türkiye'nin tavrını test ediyor!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını engellemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı…

Adana’da basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

“Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin meseleyi oldu bittiye getirerek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını engellemesi uluslararası hukuka bütünüyle aykırıdır” diyen Kurtulmuş, Rum yönetimi’nin Türkiye’nin durum karşısında takınabileceği tavrı test etmek için böyle bir girişimde bulunduğunu anlattı…

Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi’nin engellenmesine karşı ortaya koydukları tavrın açık ve net olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Türkiye ne kendisinin ne de Kuzey Kıbrıs Türk yönetiminin Doğu Akdeniz’deki haklarını asla başkalarına çiğnetmeyecek bu arama faaliyetlerinin devam etmesi konusunda ortaya çıkabilecek engelleri bütünüyle ortadan kaldırabilecek güçte ve kararlılıktadır. Bu olay üzerinden Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ya da Yunanistan’ın bir şekilde Doğu Akdeniz’de gerilim artıracak adımları atmamasını ümit ve temenni ediyoruz.”