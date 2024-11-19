Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro oyunu, Kültür Dairesi organizasyonu ile sahneleniyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, KKTC’nin kuruluşunun 41. yılına ithafen, "Kurtuluşun Kadınları" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturuyor.

Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Dairesi organizasyonuyla Türkiye’den KKTC’ye taşınan oyun, 28 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek.

Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve Tiyatro Sanatçısı Ecem Yüksel’in sahne aldığı, Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarını anlatan tek perdelik biyografik dramı Metin Güler yönetiyor.

"Kurtuluşun Kadınları" adlı oyun aynı gün Gazimağusa Raif Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda da öğrencilere özel olarak sahnelenecek.

Kültür Dairesi’nin davet gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaöğretim öğrencilerinin oyunu izleyebilmesi amacıyla özel olarak sahnelenecek oyun, saat 11.00’de başlayacak.

-Zaimağaoğlu

"Kurtuluşun Kadınları" isimli oyunu geçen yıl İskele’de izlediğini ifade eden Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ilham verici olarak nitelendirdiği oyunu, Kültür Dairesi olarak çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumu olarak bizler bugünlere kolay gelmedik” diyen Zaimağaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yılını gururla kutladıklarını ve "Kurtuluşun Kadınları" oyunundaki güçlü Anadolu kadınları gibi, güçlü Kıbrıs Türk kadınlarının da cumhuriyetin bekçisi olduğunu vurguladı.

Zaimağaoğlu, tüm tiyatro severleri "Kurtuluşun Kadınları" aslı oyunu izlemek üzere 28 Kasım Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi’ne davet etti.