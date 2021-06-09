Kuru göz Covid-19’un işareti mi?

Yeni tip corona virüsün, en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş ve yorgunluk yer alıyor. Fkat, dünya genelindeki göz doktorları, göz kuruluğu yaşayan hasta sayısında artış olduğunu belirtiyor. Bilim insanlarına göre, Covid-19'un gözleri ederek kuruluğa yol açması mümkün, ancak evden çalışmayla birlikte sürekli ekrana bakmak ve maske takmak da bu duruma yol açan faktörler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, göz kuruluğu ve diğer göz hastalıklarının Covid-19 ile ilişkisini değerlendirdi.

Çin’de Macau Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan Mart 2021 tarihli bir araştırmaya göre, Covid-19’a yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde hafif hastalık gelişiyor. Hastaların yüzde beşi ise yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor.

Covid-19’un en tipik semptomları arasında ise öksürük, ateş ve yorgunluk yer alıyor. Ancak, göz kuruluğu ve kırmızı göz gibi farklı semptomlar da bildiriliyor. Araştırmacılar, şimdi Covid-19’un semptomları hakkında pandeminin başlangıcından çok daha fazla şey biliyor ve birçok göz hastalığının Covid-19 ile bağlantılı olduğu kanıtlandı.

GÖZ KURULUĞU BİR COVİD-19 BELİRTİSİ Mİ?

Bilim insanları, yeni tip corona virüsün neden olduğu COVID-19'un en yaygın semptomlarından biri olmadığını belirtti. Ancak araştırmacılar, kuru gözlerin Covid-19'lu kişilerde corona virüsü olmayanlara göre daha yaygın göründüğünü buldu.

8 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Kanada McMaster Üniversitesi ve İran’da yer alan Kerman Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından bu yılın başında yayınlanan bir araştırmada Covid-19’a yakalanan 8 bin 219 kişiden oluşan bir grup incelendi. Katılımcıların yaklaşık 10'da 1'inde göz semptomları görüldü. Göz kuruluğu veya gözde yabancı bir cisim olduğu hissi en sık görülen göz semptomuydu.

Diğer taraftan, Covid-19’un neden göz kuruluğuna yol açtığı henüz net bir şekilde bilinmemesine rağmen birkaç teori bulunuyor.

Uzmanlar, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, vücuda ACE2 adı verilen bir enzim aracılığıyla girdiğini belirterek, göz yüzeyini rkaplayan epitel hücrelerinde de ACE2 tespit edildiğini söyledi.

Bazı araştırmacılar ise bağışıklık tepkisinden kaynaklanan iltihaplanmanın kuru gözlere katkıda bulunabileceğini söyledi. Yani, corona virüs gözleri çevreleyen hücrelere girererek göz yüzeyini nem döngüsünü bozabilir.



Öte yandan, pandemi sırasında maske takmak ve ekran karşısında daha fazla zaman geçirmenin de kuru gözlere neden olabileceği ifade edildi.

COVİD-19 GÖZDE BAŞKA HANGİ SEMPTOMLARA NEDEN OLUYOR?

Son çalışmanın yazarları, aşağıdaki göz semptomlarının yaygın olarak rapor edildiğini buldu.

- Göz kuruluğu veya yabancı cisim hissi (yüzde 16)

- Kızarıklık (yüzde 13,3)

- Yırtılma (yüzde 12,8)

- Kaşıntı (yüzde 12,6)

- Göz ağrısı (yüzde 9,6)



Öte yandan, bilim insanları araştırmaya katılan 89 kişnini konjuktivit geliştiğini söyledi.Kırmızı göz olarak da bilinen hastalık gözün etrafındaki şeffaf dokunun iltihaplanması sonucunda oluşuyor.

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09/06/2021 09:57