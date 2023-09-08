''Kuru Otlar Üstüne'' Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

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08/09/2023

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''Kuru Otlar Üstüne'' Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'ne başvuran 7 filmin değerlendirildiği toplantıda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmi Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlendi.

ABD'de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

08/09/2023 21:37
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TAGS: Oscar adayı, haber, dünya
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