Kuru otları yakmak isterken başına iş açtı!

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02/10/2023

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Kuru otları yakmak isterken başına iş açtı!

Gazimağusa'da 01.10.2023 tarihinde saat 17:00 sıralarında yaşanan bir olayda, N.Ü.(E-45) isimli kişinin ikametgahının bahçesindeki kuru ot ve çöpleri izinsiz olarak yakması sonucu yangın çıktığı bildirildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ancak bahçede bulunan kuru ot ve çöpler zarar gördü.

Polisten verilen bilgide olayın ardından N.Ü.(E-45) hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıklandı.

02/10/2023 12:35
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TAGS: Kuru ot, ateş, haber, polis
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