Kurucu, 2 gün daha tutuklu kalacak

07.11.19 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Gazimağusa’ da tasarrufunda 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Mustafa Kurucu (E-21) narkotik şube müdürlüğü ekiplerince tutuklanmış ve 8.11.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 11.11.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Hasan Derman, 7.11.19 tarihinde aldıkları bir ihbar doğrultusunda saat 14.15 raddelerinde Çanakkale Mezarlığı bölgesinde zanlıyı bir araç içerisinde tespit ettiklerini aktardı.Zanlı’ nın giysileri üzerinde yaptıkları aramada sağ ayak çorabı içerisinde yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bularak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirten Derman, zanlının suçunu itiraf ederek gönüllü bir ifade verdiğini ve emare uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığında ismini verdiği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Devlet kimya laboratuvarına ve parmak izi şubesine gönderilen emarelerle ilgili raporların gelmediğine ve aranmakta olan şahsın da henüz bulunamadığına vurgu yapan tahkikat memuru Derman tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

11/11/2019 23:56