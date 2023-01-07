Kurucu cumhurbaşkanı adına yarıştılar

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına düzenlenen Hyong/Pumse ve Kata Şampiyonası Girne’de yapıldı

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07/01/2023

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Kurucu cumhurbaşkanı adına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın ilk müsabakası KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına gerçekleştirildi.

Dün akşam (CUMA) gerçekleştirilen organizasyon girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

 Rauf Raif Denktaş Hyong/Pumse ve Kata Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında  Anna Tüysüz ,Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri  verdiler.

07/01/2023 14:09
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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