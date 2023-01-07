Kurucu cumhurbaşkanı adına yarıştılar
KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına düzenlenen Hyong/Pumse ve Kata Şampiyonası Girne’de yapıldı
07/01/2023
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın ilk müsabakası KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına gerçekleştirildi.
Dün akşam (CUMA) gerçekleştirilen organizasyon girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Rauf Raif Denktaş Hyong/Pumse ve Kata Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz ,Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.