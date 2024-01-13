Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına yarıştılar

ads ads ads ads
13/01/2024

ads
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına yarıştılar

 

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından KKTC’nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına müsabaka düzenlendi.

Dün (Cuma) gerçekleştirilen geleneksel Rauf Raif Denktaş Zor Haraketler Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında federasyon hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.

 

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Havin Yılmaz  

2.Kategori:      1. Melek Ünver          

3.Kategori:      1. Defne Okçu

4.Katagori:      1. Miray Mafratoğlu

5.Katagori:      1. Emine Şahin

6.Kategori:      1. Aybike Kardybaeva

7.Kategori:      1. Elif Yılmaz

8.Kategori:      1. Azra Güler Karataş

 

 

 

ERKEKLER  SONUÇLARI

1.Katagori:      1. Bekir Bubu Sov

2.Katagori:      1. Yağız Sarıkurt       

3.Katagori:      1. Yankı Satır

4.Katagori:      1. İbrahim Tutaman

5.Katagori:      1. Demir Alp Aslan

6.Katagori:      1. Mustafa Musaliev

7.Katagori:      1. Yiğit Ali Yılmaz

8.Katagori:      1. Emir Talha Keklik

 

 

13/01/2024 14:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.