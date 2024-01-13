Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anısına yarıştılar
13/01/2024
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından KKTC’nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anısına müsabaka düzenlendi.
Dün (Cuma) gerçekleştirilen geleneksel Rauf Raif Denktaş Zor Haraketler Şampiyonası’na tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında federasyon hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver
3.Kategori: 1. Defne Okçu
4.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu
5.Katagori: 1. Emine Şahin
6.Kategori: 1. Aybike Kardybaeva
7.Kategori: 1. Elif Yılmaz
8.Kategori: 1. Azra Güler Karataş
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Bekir Bubu Sov
2.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt
3.Katagori: 1. Yankı Satır
4.Katagori: 1. İbrahim Tutaman
5.Katagori: 1. Demir Alp Aslan
6.Katagori: 1. Mustafa Musaliev
7.Katagori: 1. Yiğit Ali Yılmaz
8.Katagori: 1. Emir Talha Keklik