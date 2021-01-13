Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için anma mesajları yayınlandı

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için anma mesajları ...

TAÇOY DENKTAŞ’I ANDI​

Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, şükran ve minnetle andı.

Taçoy yayınladığı mesajda, Denktaş’ın kendilerine “canımız gibi korumamız için bir devlet” bıraktığını her fırsatta söylediğini, “Canınız gibi koruyun ve kıymetlendirin” diyerek de miras bıraktığını kaydetti.

“Kıbrıs Türkü'nün en kıymetli hazinesi işte bu mirastır” diyen Taçoy, şunları kaydetti:

“Bu mirasa sahip çıkmak, gözümüz gibi korumak boynumuzun borcudur. Kişi olarak, hem devletimize hem de anavatana bağlılığa yemin etmiş bir milletvekili olarak, bu mirasa sahip çıkmaktan onur ve gurur duyuyorum.

KKTC devleti olarak, içinden geçtiğimiz bu günlerde bir devlete sahip olmanın değerini daha iyi anlıyoruz. Bu devleti kurma sürecine liderlik eden merhum kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, şükran ve minnetle anarım.

Siyasi hayatıma başlarken, siyasi hayatımın önemli bir bölümünde yol arkadaşlığı yaptık. Nasihatlerini dinledik. Açtığı yolda yürüdük. Aynı zamanda partimiz UBP'nin de kurucusu merhum lider Rauf Raif Denktaş'a, ölüm yıldönümünde bir kez daha saygılarımı sunarım. Emaneti emin ellerdedir.”

MALİYE BAKANI OĞUZ, KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 9. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Oğuz, “Kıbrıs Türk halkının haklı davasının yılmaz savunucusu rahat uyu; egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyecek, kurduğun Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” dedi.

Oğuz, son nefesine kadar halkının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için mücadele veren, Türk milletinin yetiştirdiği büyük devlet adamı Denktaş’ı, Türk ulusunun asla unutmayacağını, bıraktığı eser ve fikirlerin yeni nesillere ışık tutup, yol göstereceğini söyledi.

Oğuz, “O’nu daima rahmet ve şükranla anacak, onun haklı mücadelesinin eseri olan ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ATAN: “HER KKTC VATANDAŞI DENKTAŞ’IN MÜCADELESİNİ, YAPTIKLARINI ÇOK İYİ BİLMELİ, ANLAMALI VE ANLATMALI”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlayarak, Denktaş’ın bir Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatansever olduğunu vurguladı.

Atan, “Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği büyük devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 9. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Denktaş’ın bir Kıbrıs sevdalısı, Atatürk milliyetçisi ve vatansever olduğunu kaydeden Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı çağı doğru okuduğunu, çağın ulus devletler çağı olduğunu iyi kavradığını, kendini iyi yetiştirdiğini, çağdaş değerlere bağlı kalarak Kıbrıs Türk halkını topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına taşıdığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesini, bu topraklarda özgür, egemen devlet sahibi bir halkın ferdi olarak yaşamak isteyen her KKTC vatandaşının çok iyi okuması gerektiğini ifade eden Atan, her KKTC vatandaşının Denktaş’ın mücadelesini, yaptıklarını çok iyi bilmesi, anlaması ve anlatmasını da istedi.

DENKTAŞ’IN 9. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ…MDP GENEL BAŞKANI BÜSKÜVÜTÇÜ MESAJ YAYIMLADI

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, "ömrünü milli davaya adayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı" ölüm yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle andı.

Büsküvütçü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hem büyük bir devlet adamı, hem de halk adamı olduğunu vurgulayarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın sorularıyla dertlenen, çözümü için gece gündüz çalışan, konu vatan olduğunda ise gözü

hiçbir şey görmeyen bir liderdi.



Türklük bilinciyle attığı adımlarda, milli davayı ömrünün sonuna kadar savundu. Tek bir derdi vardı Türklük ile yoğurulmuş toprakları öksüz bırakmamaktı ve bırakmadı. Arkadaşları ile beraber yıllar süren mücadelesi sonrasında KKTC’nin kurulmasını sağlayarak, dünyaya Türkün gücünü bir kere daha gösterdi.



Gelecek nesile en mukaddes emanetlerden biri olan KKTC yaşatılması ve ileriye götürülmesi vizyonu ile kurduğumuz partimiz şart ne olursa olsun bu emaneti koruyarak ileriye götürecektir. Çünkü çok iyi biliyoruz ‘’Türklük ve Türkçülük ebedidir.’’

KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ, VAROLUŞ MÜCADELESİ LİDERİ KÜÇÜK VE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 37’nci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Ankara merkezli dernekten yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk mücadele tarihi boyunca yaşananlara işaret edildi.

Dr. Fazıl Küçük’ün Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS isteğine geçit vermemek için Kıbrıs adasında Türk varlığını sürdürme direnişini örgütlediğine, İngiliz Sömürge yönetimine karşı mücadeleyi başlattığına işaret edilen açıklamada, Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının mukavemetini, ırkçı EOKA terör örgütüne karşı örgütlediği, yazılarında, mitinglerde, Birleşmiş Milletler’de ve dünyadaki çeşitli uluslararası örgütlerde yaptığı konuşmalarda milli davayı başarıyla savunduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’taki varlığının, egemenliğinin kesin ve vazgeçilemez teminatının Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkı olduğu dile getirilen mesajda, “Uluslararası antlaşmalarla sağlanan Türkiye’nin garantör devlet statüsü ve Kıbrıs’ta süresiz asker bulundurma hakkı, vazgeçilmezlerimizin başında gelmektedir” denildi.

Mesajda, müzakerelerin iki tarafın egemen eşit statüde, egemen bağımsız iki devlet statüsünü sağlayacak bir zemininde başlatılması gerektiği de belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



13/01/2021 10:39