Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için meşaleli anma töreni yapıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle dün akşam Anıt Mezarında meşaleli anma töreni yapıldı.

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14/01/2025

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için meşaleli anma töreni yapıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle dün akşam Anıt Mezarında meşaleli anma töreni yapıldı.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre törene, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Daireye bağlı Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce ve izci gençler katıldı.

Meşalelerle Denktaş’ın kabri başına yürüyen heyet, saygı duruşunun ardından mozoleye çelenk bıraktı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu konuşmasında, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde rol oynayan isimlerin başında Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın da geldiğini vurguladı.

“Bizlere miras bırakılan Cumhuriyetimizi daha ileriye götürmek için çalışıyoruz” diyen Ozanoğlu, gençlerin, Cumhuriyetin garantisi olduğunun altını çizdi.

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TAGS: rauf raif denktaş, anma töreni, kıbrıs
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