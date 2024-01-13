Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 12’nci yılında anıt mezarında anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 12’nci yıl dönümünde Lefkoşa'daki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Denktaş ailesinin yanında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan, milletvekilleri ve kurum temsilcileri ile okullar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Denktaş ailesinin çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Anıt Özel Defteri imzalandı ve konuşmalar yapıldı.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, Denktaş'a bir kez daha rahmet dileyerek, kendisini özlem ve sevgiyle andığını ifade etti.

- Tatar: “O bizlere Anavatan sevgisini öğretmiştir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Raif Denktaş’ın dedesinin “acaba Türk askeri ne zaman adaya geri dönecek” şeklindeki ifadelerini çocuk yaşlarda benimsemiş olduğunu kaydederek, Denktaş’ın tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının haklı davasına adadığını söyledi.

Tatar, Denktaş’ın “Beni tarih Kıbrıs’a Türk askerini getiren insan olarak bilsin” sözüne dikkat çekti.

Tatar, 1974’te Barış Harekatı’nda Mehmetçiğin adaya paraşütle iniyor olduğunu da yine bütün Türk dünyasının Denktaş’ın sesinden duyduğunu hatırlattı.

Denktaş’ın 1960 Anlaşmaları sürecinde Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklığının sağlanması ve yine bu süreçte Türkiye’nin garantör ülke olarak yer almasında hukukçu kimliği ile büyük bir rol üstlendiğini anımsatan Tatar, Denktaş’ın tüm bu başarılarının yanında genç yaşta anne-babasını kaybetmesi ve ardından yaşadığı evlat kayıpları gibi büyük acılar çektiğini kaydetti.

“O bizlere Anavatan sevgisini öğretmiştir” diyen Tatar, Denktaş’la yaptığı son konuşmasında, Denktaş’ın “Ne devletten, ne egemenlikten vazgeçmeyiniz, vasiyetim budur” dediğini belirtti.

- “Yürüttüğümüz siyaset Denktaş’ın bıraktığı siyaset”

Tatar, kendisinin de şu anda, her türlü eleştiriye rağmen, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle yürütmekte olduğu siyasetin Rauf Raif Denktaş’ın bıraktığı siyaset olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını, egemenliğini engelleyecek hiçbir eyleme boyun eğmeyeceklerini dile getiren Tatar, “Çünkü Denktaş’tan aldığımız vasiyet, egemenliktir, devlettir, Türkiye sevgisidir” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Adı her zaman kalbimizde müstesna yerini koruyacaktır” diyerek, sözlerini sonlandırdı.

- “Sizin ısrarla üzerinde durduğunuz egemenliği ben bugün dünyaya haykırıyorum”

Tatar, Anıt Özel Defteri’ne ise şunları yazdı:

“Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımız,

Cesur yüreğiniz ve dava arkadaşlarınız ile birlikte verdiğiniz mücadele sonrasında, Kıbrıs’ın bir Helen adası olmasını önlerken, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine kavuşturarak, onur, gurur ve güç kaynağımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurdunuz.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni oluşturan Anayasa’ya yaptığınız katkılarla Kıbrıs Türk halkının hakları ve Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük hakları çerçevesindeki etkin ve fiili garantisini sağlayarak Kıbrıs Türkü’nün en karanlık günlerinde etkin ve kararlı bir rol üstlenip müzakere masalarında ortaya koymuş olduğunuz kararlı duruşla bugünlere gelmemizi sağladınız.

Sizin ısrarla üzerinde durduğunuz egemenliği ben bugün dünyaya haykırıyorum. Kıbrıs Türk halkının ve Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs'taki haklarına sizlerin duruşundan esinlenerek, var gücümle korumaya ve bu uğurda halkımın Rum -Yunan ikilisinin boyunduruğu altına girmesine engel olmaya ant içtim.

Siz rahat uyuyunuz. Sizin bıraktığınız mirasın bekçileri olan bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağız.

Ruhunuz şad olsun.”

- Serdar Denktaş: “12 yıldır burada tarih yazan bir lider yatıyor”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ise burada yaptığı konuşmada, “12 yıldır burada tarih yazan bir lider yatıyor. 12 yıldır burada Kıbrıslı Türkü cemaat seviyesinden alıp halk seviyesine ulaştıran, bizleri bir devlet sahibi yapan bir devlet adamı yatıyor” dedi.

Serdar Denktaş, babasının 12 yıldır bedenen aralarında olmasa da her geçen gün daha çok özlendiğini ve değeri anlaşıldığını kaydederek, Denktaş’ın; ismiyle Kıbrıs'ı özleştirmeyi başarmış, Anavatan’da, Türk Dünyası’nda ve katıldığı birçok uluslararası toplantılarda duruşuyla, inancıyla, hiç yalpalamadan savunduğu davasıyla büyük bir saygı kazanmış bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Bu yıl Rauf Raif Denktaş’ın doğumunun da 100’üncü yılı olduğunu hatırlatan Serdar Denktaş, bu çerçevede yıl boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını duyurdu.

- 27 Ocak’ta “Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak

Etkinlikler kapsamında, ilk olarak Rauf Raif Denktaş’ın doğum günü olan 27 Ocak Cumartesi günü Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde “Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacağını açıklayan Serdar Denktaş, etkinlikte bir sergi, piyano resitali ve tarihçi İlber Ortaylı’nın “Artık herkes O’nun yolunda...Rauf Denktaş” başlıklı söyleşisi de olacağını ifade etti.

Serdar Denktaş, Rauf Raif Denktaş’ın daimi ikametgahını yok sayanlar olduğunu da söyleyerek, “Sadece bizler değil, ileride tarih de onları yok sayacaktır. Denktaş, birçok Türk gibi bizim de gönlümüzde, aklımızda yaşamaya devam edecektir” dedi.

Serdar Denktaş, 12 yıl boyunca her tören öncesi anıtın temizliğini sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına, sorun yaşandığında yanı başlarında olan Sivil Savunma Teşkilatına, bir çağrı üzerinde bölgede fidan dikimi yapan sivil toplum örgütlerine, duyarlı vatandaşlara ve bölgenin temiz tutulmasını sağlayan Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, tören dua okunmasıyla tamamlandı. Ardından katılımcılar Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.