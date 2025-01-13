Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş vefatının 13’üncü yıl dönümünde anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 13’üncü yılında başkent Lefkoşa’da anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine, Rauf Denktaş’ın ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Betan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, CTP Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, diğer bazı bakanlar, milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sivil toplum örgüt temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesinin çelenkleri anıta sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzaladı ve konuşma yaptı. Konuşmanın ardından dua okundu.

- Cumhurbaşkanı, anıt özel defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Saygıdeğer Cumhurbaşkanım,

Bugün yine sizin huzurunuzda, sizi anıyor, sizin yolunuzda, izinizde olduğumuzu bir daha yineliyoruz. Sizin bıraktığınız bir vasiyet vardır:

Egemenliğimize, devletimize ve Türkiye'mize sımsıkı sarılmak. Bu vasiyetinizi yerine getirmek için içte ve dışta büyük gayretler göstermekte, devletimize, egemenliğimize, bayrağımıza ve Türkiye’mize sımsıkı sarılmaktayız.

Rahat uyuyun, ruhunuz şad olsun.

Gerçekten Kıbrıs davası önemli bir noktaya gelmektedir. Çünkü artık egemenliğimizi konuşuyoruz. Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin anlaşması ile ancak Kıbrıs’ta bir anlaşma olabilir. Sizin bıraktığınız yolda gidiyoruz.

Su anda seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak, odanızda çalışmaktan duyduğum gururu paylaşmak istiyorum. Sizin bir öğrencinizim, sizden çok şeyler öğrendim. Dolayısıyla, siyasi duruşum ve söylemlerim sizin izinizden devam etmektedir. Sizin ilkelerinizi savunuyorum ve savunmaya devam edeceğim. Çünkü sizin gibi ben de inanıyorum ki Kıbrıs Türklerinin bu coğrafyada var olabilmesi için mutlaka kendi devletine ve egemenliğine sahip çıkması gerekmektedir.

Bu anlamda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğini tamamen arkamıza almış durumdayız. Bir kez daha yineliyorum, rahat uyuyun, bıraktığınız mirasa canla başla sahip çıkıyoruz.”

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, vefatının 13’üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Rauf Denktaş’ın ömrünü Kıbrıs milli davasına adadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın hayatı boyunca Anadolu, Türkiye sevgisi ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı için mücadelesini sürdürmüş bir lider olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın ilk konuşmasını, 1948 yılında Selimiye Meydanı’nda Dr. Fazıl Küçük’ün yanında, 24 yaşında iken yaptığını ve bu tarihi konuşma ile siyaset hayatının başladığını aktardı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşmalarında, Denktaş’ın, eski bir savcı, iyi bir hukukçu ve müzakereci kimliğiyle, merhum Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile birlikte Kıbrıs Türk halkının hak ve hukuku için mücadele ettiklerini anımsatarak, bu kurucu antlaşmalarda, Kıbrıs Türkü'nün “eşit kurucu ortak” statüsünün ve Türkiye’ye tek taraflı müdahale hakkının sağlandığını ve bunun “büyük bir başarı” olduğunu vurguladı.

1974 öncesinde Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin Denktaş önderliğinde gerçekleştiğini anlatan Tatar, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçik’in adaya adım atmasıyla Denktaş’ın halkın kendisini "Türk askerini adaya getiren bir lider olarak hatırlaması” temennisini hatırlattı.

Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkı adına Kıbrıs sorunu müzakerelerini sürdürdüğünü belirten Tatar, uluslararası arenada Denktaş isminin Kıbrıs Türkü ile özdeşleşmiş olduğunu ve Denktaş’ın kendini bu davaya adammış bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda yürütmekte olduğumuz iki devletli siyaset, Rauf Raif Denktaş’ın bizlere bıraktığı bir vasiyettir, onun mirasıdır. Onun bıraktığı vasiyeti uluslararası camia ile her gün paylaşıyoruz. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bu iki devletli çözüm temelinde olabilir ve ancak bu zeminde Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını emin ellerde ileriye taşıyabilir." dedi.

Denktaş'ın anıt mezarındaki törenin ardından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene geçildi.