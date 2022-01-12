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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş yarın anılacak

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12/01/2022

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Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş yarın anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 10’uncu yıl dönümü olan yarın anılacak. 
Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla yarın anma töreni düzenlenecek.
Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda saat 10.08’da protokolün yerini almasıyla başlayacak tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla devam edecek.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakları göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak. 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunması ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlanacak.
Tören, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek.

12/01/2022 15:12
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TAGS: Rauf Raif Denktaş, Denktaş, anma
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