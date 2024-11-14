Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Anıt Mezarında tören düzenlendi

KKTC’nin 41. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri ve sivil erkan katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Tören, Tatar’ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.

Tatar'ın anıt özel defterine yazdıkları şöyle:

"Bize miras bıraktığınız özgürlük tutkusunu ve mücadele ruhunu nesilden nesile aktarmaya kararlıyız."