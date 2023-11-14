Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarında tören düzenlendi

KKTC’nin 40. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarında tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F. Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kabinedeki bakanlar, bazı milletvekilleri diğer sivil ve askeri zevatla, okul temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar tarafından anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tören, Tatar’ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erdi.