Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sanatçı kimliği Ankara’daki panelde ele alındı

“Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kimliği ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş Anma Toplantısı” kapsamında Ankara’da panel düzenlendi.

Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, TÜRKSOY'un ev sahipliğinde KKTC Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde Ankara'da düzenlenen toplantıda Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Denktaş'ın şair yönünü anlatarak, şiirlerini okudu.

Toplantının açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev yaptı.

Sergi açılışı ve açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın sanatçı kimliği gündeme taşındı.

Panelde, merhum Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş, Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit ile Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu konuşmacı olarak yer aldı.