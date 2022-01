Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ölüm yıl dönümünde anılıyor

Milli Günleri Kutlama Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün anma töreni düzenlenecek.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda saat 10.00’da protokolün yerini almasıyla başlayacak tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş ailesi tarafından anıta çelenk sunulmasıyla devam edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakları göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci tarafından şiir okunması ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla tamamlanacak.

Tören, Bakanlar Kurulu’nun Koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek.

RAUF RAİF DENKTAŞ KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş, 27 Ocak 1924 yılında Baf’ta doğmuştur. Henüz 1.5 yaşında iken annesini kaybeden Denktaş, anneannesi ve babaannesi tarafından yetiştirilmiştir. Babası Raif Bey’dir.

1930 yılında öğrenim görmek için İstanbul’a gelerek ilkokul ve liseyi Arnavutköy’de Fevzi Çakmak Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Kıbrıs’a geri dönen Denktaş, Lefkoşa İngiliz Okulu’na gitti. Buradan 1941 yılında mezun oldu.

Yazı yazmaya meraklı olduğu için mezun olur olmaz Fazıl Küçük’ün Halkın Sesi adlı gazetesi için yazılar yazmaya başladı. Aynı zamanda Gazimağusa’da tercümanlık yapmıştır. Bir süre mahkemelerde memurluk ve İngiliz okulunda öğretmenlik yapmıştır.

Daha sonra 1944 yılında Birleşik Krallık’a giderek orada hukuk eğitimi almıştır. 1947 yılında mezun olduktan sonra Kıbrıs’a geri dönerek avukat olmuştur. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra savcı olan Denktaş, yaptığı başarılı işlerden dolayı 1956 yılında başsavcılığa yükselmiştir.

YAZARLIK DÖNEMİ

27 Kasım 1948 yılında Kıbrıs Türkleri tarafından hazırlanan ilk mitingte Fazıl Küçük’ün yanında hatiplik yapmıştır. Vatandaşın çıkarları doğrultusunda Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük gibi Türk cemaatinin iki önemli ismi ile başarılı çalışmalar yapmıştır.

Denktaş daha sonra Fazıl Kaymak’ın teklifi ve Fazıl Küçük’ün tasvibi ile Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Kongresi’nde başkanlık yapmıştır. Birleşik Krallık yönetiminin baskıları ile emekliliğe ayrılmasına altı ay kala savcılık görevinden istifa etmiştir. 1949 yılının ortalarına doğru yeniden avukatlık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanım ile evlenen Denktaş, 1955 yılında terörist yanlısı Enosisle mücadelede ve EOKA’ya karşı Kıbrıs Türklerinin direnişine öncülük etmiştir.

Ardından hükümetteki görevinden istifa ederek 1 Ağustos 1958 tarihinde birkaç arkadaşı ile Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) kurmuştur.

Aynı yıl Rum tedhişçilerin Türk köylerine saldırması ile Fazıl Küçük ile birlikte Ankara’ya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun yanına görüşmeye gitti. Yapılan görüşmeler sonucunda Denktaş, Kıbrıs’a Türk askeri gönderilmesi önerisinde bulunda. Böylece 1959 yılında Zürih, Londra, 1960 Antlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

SİYASET DÖNEMİ

1970 yılı seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı’na getirilen Rauf Denktaş böylece siyaset hayatına atılmış oldu. 1973 yılına kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetim Başkanı olarak görev yapmıştır.

13 Şubat 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilan edilmesinin ardından devlet ve meclis başkanlığında da görev alan Denktaş, anayasanın gerekleri doğrultusunda 1976 yılı seçimlerinde devlet başkanlığına getirilmiştir. 1981 yılı seçimlerinde ikinci kez iktidar olan Denktaş, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin ardından yeniden cumhurbaşkanlığı görevine getirilmiştir. 1990 ve 1995 yıllarında yapılan seçimlerde de ikinci ve üçüncü kez cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Denktaş, 2004 yılında BM genel sekreteri Kofi Anna tarafından Kıbrıs Sorunu’na yönelik hazırlanan Annan Planı çözüm taslağı’na karşı çıkmıştır. Bu taslak daha sonra Türkler tarafından kabul edilse de Rumların reddetmesi üzerine yürürlüğe girmemiştir.

2005 yılı seçimlerinde bazı nedenlerden dolayı aday olamayan Denktaş, cumhurbaşkanlığı koltuğunu Mehmet Ali Talat’a bırakmıştır.

Organ yetmezliği nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 yılında 88 yaşında hayatını kaybetmiştir. Denktaş’ın vefatı Türkiye ve KKTC’de ulusal yas ilan edilmiştir. 17 Ocak 2012 tarihinde yapılan devlet töreninin ardından Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’na defnedilmiştir.

Rauf Denktaş'ın Kitapları:

Saadet Sırları (1941)

Ateşsiz Cehennem (1944)

Criminal Cases (1953)

12'ye 5 Kala (1965)

Akritas Planı (1972)

A Short Discourse of Cyprus (1972)

The Cyprus Problem (1973)

Cyprus Triangle (1981)

Gençlerle Başbaşa (1981)

Kur'ân'dan İlhamlar (1986)

Gençlere Öğütler (1988)

İmtihan Dünyası

Yarınlar İçin

Kıbrıs Girit Olmasın

A Handbook of Criminal Cases, 1955

Cyprus Problem in a Nutshell, 1983

Kadın ve Dünya - Woman and The World, 1985

UN Speeches on Cyprus, 1986

Seçenekler ve Kıbrıs Türkleri - The Options and The Turkish Cypriots, 1986

Cyprus, An Indictment and Defence, 1987

The Cyprus Problem 23rd Year, 1987

My Vision for Cyprus, 1988

Atatürk, Din ve Laiklik - Atatürk, Religion and Laïcité, 1989

Kıbrıs'ta Bitmeyen Kavga - The Unending Fight in Cyprus, 1991

Kıbrıs Davamız - Our Cyprus Issue, 1991

İlk Altı Ay - The First Six Months, 1991

What is the Cyprus Problem, 1991

A Challenge on Cyprus, 1990-91

Denktaş As A Photographer, Images From Northern Cyprus, 1991

The Cyprus Problem and the Remedy, 1992, Nicosia (Lefkoşa)

From My Album, 1992

O Günler - Those days, 1993, Nicosia

Images From Northern Cyprus, 1993

Vizyon - The Vision, 1994, Nicosia

Kapılar - Doors, 1995, Nicosia

Observations on the Cyprus Dispute, 1996

Kıbrıs Meselesinde Son Durum - The Latest Situation in Cyprus Issue, 1996, Nicosia

Rum Yunan İkilisi: İstenmeyen Cumhuriyetten Nereye? - Cypriot Greek Duo: Where to from the Unwanted Republic, 1996, Nicosia

Karkot Deresi - Karkot Creek, 1996

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, I. cilt (1964) - Memoirs of Rauf Denktaş, 1964-74, volume I (1964), 1996

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, II. cilt (1965), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, III. cilt (1966), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, IV. cilt (1967), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, V. cilt (1968), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VI. cilt (1969), 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VII. cilt (1970), 1997

Kalbimin Sesi - The voice of my heart, 1997

In Search of Justice, 1997

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, VIII. cilt (1971-72), 1998

Rauf Denktaş'ın Hatıraları, 1964-74, IX. cilt (1973-74), 1999

Hatıralar, Toplayış, X. cilt - Memoirs, Conclusion, vol X, 2000

Bu habere tepkiniz:



13/01/2022 08:28