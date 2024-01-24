Kurucu Meclis üyesi Halil Paşa için Cumhuriyet Meclisi önünde tören düzenlendi

Vefat eden Kurucu Meclis üyesi, eski TMT Komutanı ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Halil Paşa için bugün Cumhuriyet Meclisi önünde tören düzenlendi. Paşa’nın naaşı daha sonra askeri törenle öğle namazına müteakip Lefkoşa’da defnedildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakanlar ve milletvekilleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve Halil Paşa’nın özgeçmişinin okunmasıyla başladı ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin gönderdiği mesaj okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Milli Koordinasyon Komite Başkanı Yakan Cumalıoğlu ve aile adına eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı İsmail Bozkurt'un konuşma yaptığı tören, saygı geçişiyle sona erdi.

- Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bugün mukavemetçi, mücahit, komutan ve yiğit bir insanı ebediyete uğurluyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, Paşa’nın kendini Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine adayan bir dava adamı ve ilk TMT yemini edenlerden olduğunu belirtti.

Paşa’nın Türkiye’nin, mücahidin ve ordunun güvendiği bir komutan olarak önemli hizmetler verdiğini dile getiren Tatar, Paşa ile ilgili anısını anlatarak, onunla sohbetler ettiğini, ilham aldığını söyledi.

Halil Paşa’nın Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’ne yaptığı katkıları vurgulayan Tatar, müzeye Paşa’nın büstünün yapılması için talimat verdiklerini belirtti.

Tatar, Halil Paşa’yı rahmetle andığı konuşmasında onun mücadelesinin ve hizmetlerinin asla unutulmayacağını söyledi.

-Özdenefe

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de Halil Paşa’nın Kıbrıs Türk varoluş mücadelesi tarihinin belleği ve inandıkları uğruna savaşan bir kişi olduğunu belirtti.

Genç yaşında hem Kıbrıs, hem de yurtdışında yöneticilik yapan Paşa’nın TMT’de istihbarat çalışmalarında bulunduğunu dile getiren Özdenefe, güçlü ve mütevazı bir kişiliği olduğunu söyledi.

Özdenefe, Paşa’nın Kıbrıs Türk halkı için verdiği hizmetlerin ve varoluş mücadelesine verdiği katkıların unutmayacaklarını belirtti.

-Cumalıoğlu

Kıbrıs Milli Koordinasyon Komite Başkanı Yakan Cumalıoğlu da Halil Paşa’nın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin canlı tanığı ve tarihi olduğunu söyledi.

“Halil Paşa KKTC’nin temel taşına harç koyanlardandı” diyen Cumalıoğlu, Paşa’nın mütevazı, ketum tavrını, dik duruşunu, üzerine aldığı meseleyi tamamlamadan bırakmayışını sonuna kadar devam ettirdiğini belirtti.

-Bozkurt

Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı İsmail Bozkurt da aile adına yaptığı konuşmada, Halil Paşa ile 20 Temmuz 1974 günü yaşadığı anıyı ve birlikte Türkiye’den ülkeye gelişlerin anlattı.

Paşa’nın TMT yeminine sadık kaldığını, ketum kişiliğini koruduğunu belirten Bozkurt, son günlerine kadar çalışmaya ve proje üretmeye devam ettiğini kaydetti.

-Meclis Başkanı Töre’nin mesajı

Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin kuruluşunda oluşan Kurucu Meclisimizin kıymetli üyesi, Türk Mukavemet Teşkilatında yıllarca onurlu görevlerde bulunan, değerli komutanımız Halil Paşa'nın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü duymaktayım.

Sayın Paşa'nın Kıbrıs Türk halkının varoluşu için ortaya koyduğu mücadele her zaman büyük bir saygıyla hatırlanacaktır.

Vatanı için her türlü görevi hiç bir tereddüt göstermeden yerine getiren Halil Paşa, mücahit Kıbrıs Türkünün simge isimlerinden birisi olmuştur. Halil Paşa'ya Allahtan rahmet, yaslı ailesi ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun.”