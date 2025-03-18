Mehmet Saydam: ''Ekonomik krizlerin temelinde vizyon eksikliği var''

Tüketiciler Derneği’nin Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği ödül töreni bu yıl da 15 Mart Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüketici hakları ile ilgili pek çok ödülün sahiplerini bulduğu törende, Saydam & Co Kurucu Ortağı Mehmet Saydam da bir konuşma yaptı.

Saydam, konuşmasında ülkede yaşanan ekonomik krizlerin ve yüksek fiyat politikalarının temelinde ulusal bir ekonomik vizyon eksikliğinin yattığını ifade etti.

Arz ve talep dengesizliği, fiyat artışları ve konut politikaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Saydam, başta gıda ve konut olmak üzere birçok alanda talebe karşılık arz yetersizliğinin fiyatları tek taraflı olarak artırdığını belirtti.

Üretici, sütçü ve hayvancının tanımlanması, lisanslanması ve ruhsatlandırılmasının devletin yapacağı yasal düzenlemelerle mümkün olacağını vurgulayan Mehmet Saydam, "Eğer ülkemizde yaşayan nüfusu bilmiyorsak, taleplerini doğru şekilde belirleyemeyiz ve fiyatlar doğal olarak artmaya devam eder," şeklinde konuştu. Saydam, Ticaret Dairesi’nin mevcut denetimlerinin ise herhangi bir yaptırım gücünden yoksun olduğunu da sözlerine ekledi.

Konut sektörüne de değinen Mehmet Saydam, "İlk Evim Kredisi" ile sağlanan alımların aslında bir sosyal konut projesi kapsamında yapılması gerektiğini belirtti. Saydam ayrıca hükümetin bu uygulamaya başlamasıyla birlikte başta Lefkoşa olmak üzere birçok bölgede konut fiyatlarında artış yaşandığını söyledi.

Başta ekonomi, eğitim ve sağlık olmak üzere temel konuların ülkenin değişmez bir politikası olması gerektiğini ifade eden Saydam, muhalefet ve hükümetin ortak bir zeminde buluşarak bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini vurguladı. Saydam “Ana sıkıntı bizim yapmadıklarımız ve yapamadıklarımızdan kaynaklanmaktadır. Suçu başkasına atmaktan artık vazgeçmeli ve kendi mutfağımızı kendimiz toparlamalıyız. Ülkemizde bu ekonomik sistemi düzeltecek insan gücü, kaynak ve sermaye mevcuttur; yeter ki bunları planlı ve organize bir şekilde ülkenin geneline yayalım," dedi.