Kurudere Paşakent Sitesi’nde hırsızlık tedirginliği…

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16/01/2024

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Kurudere Paşakent Sitesi’nde hırsızlık tedirginliği…

Kurudere Paşakent sitesinde hırsızlık olayları baş gösterdi. Haber Kıbrıs’a ulaşan bir vatandaş, site içerisinde küçük çaplı hırsızlık olayları yaşandığını anlattı.

Site içerisindeki bir blokta bulunan 2 dairenin boş olduğunu da aktaran vatandaş “Boş daireleri ahıra çevirdiler. Biz defalarca kapılarını kapattık anacak gece geç saatlerinde kapıları kırıp yeniden içerisine giriyorlar. Kendimizi diken üzerinde hissediyoruz” dedi.

Dörtyol Polis Karakolu’nun bölgedeki devriyelerini arttırmasını isteyen vatandaşlar, “Sitemizde huzur kalmadı” ifadelerini kullandı.   

 

16/01/2024 10:23
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TAGS: Kurudere Paşakent Sitesi’nde hırsızlık tedirginliği…
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