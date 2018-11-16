Kurul ilaçları artık devlet hastanesi eczanelerinden alınabilecek

Sağlık Bakanlığı, vatandaşın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi ve külfetsiz hizmet alabilmesi adına bir adım daha attı.

Bakanlık, İlaç Kurulu kararıyla hastalara verilmekte olan, bazı kurul ilaçlarının, 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren, hastane eczanelerinden verilmesine karar verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ilaç listesi şu şekilde açıklandı:

Hastanelerden Verilecek Sağlık Kurulu İlaçları:

-Plavix 75 mg

-Lyrica 75 mg-150 mg

-Crestor 20 mg

-ExelonPatch 10-15 mg

-Etkinia (Azilect ) 1 mg

-Fampyra 10mg

-Neurontin 600-800mg

-Araya 20 mg

-Fosamax 70 mg

-ForadilCombiinhaler

-Foradil (Ventofor) inhaler

-Spirivainhaler

-Actonel 35 mg

-Combodart0.4 mg/0.5 mg

-Vastarel 20 mg

-Prograf 1 mg

-Prograf0.5 mg

-Lopid 600 mg

-Certican 0.25 mg

-Certican 0.75 mg

-Keppra 250 mg, 500 mg, 1000 mg

-Thioctacid 600 mg

-Ebixa 10 mg

-Topamax 25 mg, 50 mg, 100 mg

-Lipanthyl 200mg, 267 mg

-Myfortic 180 mg, 360 mg

-Pravachot 10 mg, 20 mg, 40 mg

-Viread 245 mg

-Abilify 10mg, 15 mg

-Co-Diovan 80/12.5, 160/12.5

-Januvla 100 mg

-Galvus 50 mg

-Gilenya (Fingya) 0.5 mg

-Cellcept 250-500 mg