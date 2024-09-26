Kurultay amigolarının makam ve mevki beklentilerine kulak tıkanmalı

VAKİT KAYBETMEDEN EKONOMİ VE MALİYE YÖNETİMİ EHİL ELLERE TESLİM EDİLMELİ… KURULTAY AMİGOLARININ MAKAM VE MEVKİ BEKLENTİLERİNE KULAK TIKANMALI

BU ÜLKENİN GURUR DUYDUĞU AKADEMİSYENLER KAMU YÖNETİMİNE ÇEKİLMELİ, DENEYİMLİ BÜROKRATLAR GÖREVE ÇAĞRILMALI… KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Yaklaşık dört aydır ülkede işler Ulusal Birlik Partisi kurultayına endekslendi. Kurultay bitince ülkedeki bir çok sorunun çözüleceği veya, çözülmesi için mücadele edileceği beklentisi yüksek. Oysa görüyoruz ki halen Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay kavgası bitmiş değil. Gerçekten ülkeye yazık ediliyor

Kraldan çok kralcı halen kurultay sonucu tartışıyor. Partide bir hiyerarşi olur, herkes haddini bilir, genel başkanına saygı duyar, lider kabul eder, rol çalmak için uğraşmaz. Şu anda yaşanan bunların tam tersi. Önüne gelen başkan gibi hareket ediyor, başkan gibi hadsiz hadsiz demeç veriyor

Girne kadın kolları adına dün yapılan açıklama bu başı bozukluğun örneklerinden sadece bir tanesi. Bir propaganda ekibi tarafından yazıldığı belli olan açıklamada, hem partiye, hem kamuoyuna mesajlar veriliyor. Üyeye teşekkür ediliyor, ada geneline mesaj gönderiliyor

Başbakan kurultayı bitirmiş, bakanlar bakanlıklarına dönmüş, milletvekilleri ortada yok, ilçe başkanları söyleyeceklerini söylemiş… Zurnanın son deliği olması gereken bir makam parti içi huzursuzluğu artıracak şekilde zar zar etmeye devam ediyor. Soru basit: Ayak kim, baş kim?

Ekonomi ve maliye bakanlığının vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde organize olması gerekiyor. Enflasyonu düşürecek, girdileri azaltacak, gelirleri çoğalacak, yatırımı artıracak politikalara ihtiyacımız var. Her iki bakanlıkta son derece aktif bir şekilde çaba harcamalı

Türk lirasından kaynaklı enflasyon belimizi büküyor. Dövize bağlı maliyet artışlar canimizi yakıyor. Barınma ve beslenme sorunu ciddi bir kriz olmuş durumda. Ev almak mümkün değil, dar gelirli ailelerin çocuklarının dengeli beslenmesi mümkün değil

Enflasyon oranında maaş artışlar hem kamu maliyesi hem de işletmelerin belini bükmüş durumda. Maaşlar bu şekilde artmaya devam edecekse, herkes dükkanı kapatsın, zira baş edilebilecek gibi değil. Bunun için ekonomi ve maliye bakanlıklarının çok çalışması gerekiyor

Halen ekonomide bir müsteşarı yok. UBP kulislerinden taşan bilgilere göre kurultaydaki amigolardan biri ekonomi müsteşarı olarak atanıyor. Atamanın yapılması için cumhurbaşkanının gelerek üçlü kararnameye imza atması bekleniyor

Ekonomi diyoruz yahu ekonomi. Böylesi önemli bir makamda yapılacak atama, bizlere niyeti de ortaya koyuyor. Maaş ödemeyi başarı sayan hükümet gelinen aşamada yüklü borçlanma ve Türkiye’den kaynak aktarımı olmadan maaş ödeyemiyor. Hoş, Türkiye’den maaş için kaynak da gelmiyor artık

Kaybedecek bir günümüz bile yok. Hızla kolların sıvanması gerekiyor. Ekonomiye müsteşar olarak bir amigo atamayı düşünmek, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Daha geçen hafta DAÜ‘deki akademisyenlerimizin yayınlarıyla Dünya sıralamasında olduğunu gördük

Bu ülkenin elinde, dünyayı bilen, ekonomiyi bilen, gelişimi ve değişimi sağlayabilecek metotları bilen ekonomistler var. Bürokraside ekonomi yönetmiş tecrübeli insanlar var. Hepsini bir köşeye atıp, memlekette sorun yokmuş gibi davranarak adımlar atmak zamanı değil

Bir an önce kurultay sarmalından çıkılması gerekiyor. Kamuda boşalan makamların liyakat sahibi insanlarla doldurulması gerekiyor. Kolları sıvamalı ve ülkenin yeniden imarı için işe koyulma zamanı. Ekonomi ve maliye alanları vakit kaybetmeden ehil ellere teslim edilmeli