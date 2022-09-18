“Kurultay demokrasi şöleni havasında geçti”

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18/09/2022

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“Kurultay demokrasi şöleni havasında geçti”

Demokrat Parti’nin (DP) 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Başkanlık için Fikri Ataoğlu ile Ali Tunçtaşlı’nın yarıştığı kurultayda, DP’nin genel başkanı yeniden Fikri Ataoğlu oldu.

Yeniden Başkanlığa seçilen Fikri Ataoğlu, diğer başkan adayı Ali Tunçtaşlı ile birlikte partililere seslendi.

Kurultayın demokrasi şöleni havasında geçtiğini belirten Ataoğlu, “bugün birlikteyiz, yarın da birlikteyiz. DP'nin bugün yaktığı ateş, yerel seçimlerde de devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlik mesajı veren Fikri Ataoğlu, 'Kendi içimizde kavga ederiz ama kendi içimizde kucaklarız. Herkese ayrı ayır teşekkür ederim. İyi ki varsınız.' dedi.

 Ali Tunçtaşlı ise yaptığı konuşmada demokratik bir seçim yapıldığına kaydetti.

18/09/2022 23:48
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TAGS: “Kurultay demokrasi şöleni havasında geçti”
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