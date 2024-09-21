Kurultayda Oy Verme Süresi Uzatıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23. Olağan Genel Kurul’da genel başkanlık, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu için yapılan seçimlerde daha önce 21.00 olarak duyurulan oy verme süresi saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Oy süresinin uzatılması kararı Kurultay Başkanlık Divanı’nca alındı.

TAK muhabirinin UBP’den elde ettiği bilgiye göre saat 18.45 itibarıyla Kurultay'da oy kullanan üye sayısı 6 bini buldu.