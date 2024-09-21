Kurultayda Saat 17.00 İtibarıyla Oy Kullanma Oranı Açıklandı
21/09/2024
Kurultayda Oy Kullanımı Devam Ediyor
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23’üncü Olağan Kurultayı’nda saat 17.00 itibarıyla toplam 5 bin oy kullanıldığı bildirildi. Oy verme işleminin sürdüğü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda, katılımın yoğun olduğu gözlemleniyor.
Saat 13.00 sıralarında başlayan ve 21.00 itibarıyla sona ermesi planlanan oy verme işlemlerinin, başlama saatinde yaşanan gecikmeden dolayı uzatılmasına ilişkin henüz Divan Başkanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.21/09/2024 16:51