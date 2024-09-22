Kurultay'da zafer Üstel'in

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Genel Kurultay'ında genel başkanlık oy sayım işlemleri tamamlandı. Ünal Üstel, yeniden UBP Genel Başkanı olarak seçildi.

Üstel'in açıklaması şöyke

23. Kurultayımızı noktaladık. 2 buçuk aydır devam eden, gerek teşkilatlardan başlayıp köy, mahalle, ilçe kongrelerini tamamlayarak bugün arkadaşlarımızla demokrasi yarışı yaptık. Divanın ilan etmesiyle noktayı koyduk. Kurultay bitmiştir. Pazartesi yeni bir güne başlıyoruz. Süreç içerisinde tüm UBP’lilere yürekten teşekkür ederim. KKTC halkımıza, bizi izleyen insanlara büyük bir mesaj verdik. UBP’nin ne kadar büyük bir parti olduğunu ispatladık.

Hiçbir partiye nasip olmayan 22 bin üyemizle, insanlarımız yağmur demeden parti aşkına kurultayımıza akın akın geldiler, büyük mesajlar verdiler. Bizim kurultayımız bir bayram havasında geçer. UBP, KKTC’nin en büyük partisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. İspatı yapılmıştır.

Bu kurultayda UBP güçlenerek çıktı. Kazanan veya kaybeden yoktur, kazanan KKTC’dir, UBP’dir. O yüzden sevgili kardeşlerim, dün dünde kalmıştır. Biz yarınımıza bakacağız. Ülkemizde bizi bekleyen çok sorun vardır. 2 buçuk yılda sözümüzü tuttuk, reform yaptık, yarım kalan projeleri bitirdik. Halkımız bunların hepsini gördü. Bütün kesimleri kucakladık, kucaklayarak bundan sonra yolumuza devam edeceğiz.

Halkımızın daha rahat ve refah içinde yaşaması için 2027 yılına kadar iktidarda, istikrarla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Hep ne dedik, dün dünde kaldı, biz yarına bakacağız. Kurultayımızda hep söylediğimiz laf vardı: Durmak yok, KKTC halkına hizmet etmek için yola devam edeceğiz. Kurultayda yarışan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kurultayımıza katılan tüm üyelerimize yürekten teşekkür ederim. Güzel bir demokrasi yarışı gösterdik. Kendilerini kutlarım. Yarışan arkadaşlarıma oy verenleri de kutlarım. Kurultayımız hayırlara vesile olsun. Herkese teşekkür ederim.