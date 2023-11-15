Kuruluş bildirgesine bakarak... 

Tam 40 yıl önce bugün bu halk meclisine gönderdiği 40 milletvekili aracılığı ile şunları söyledi;

"Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden, doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit yaşamalarına inanan, bu inanç içinde, Kıbrıs Türk Halkının kendi kaderini tayin etme hakkını 17 Haziran 1983 tarihli kararıyla dünyaya ilan etmiş olan, ırk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, OrtaDoğu'da ve dünyada tam bir barış ve istikrarın, huzur ve güven içinde yaşama ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanan, aynı adada yan yana yaşamaya mecbur bulunan bu iki halkın aralarındaki bütün sorunları, eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmanın mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının iki eşit halk arasında ortaklığının bir federasyon çatısı altında yeniden kurulmasını ve sorunların çözümlenmesini engellemeyip, kolaylaştırabileceğine kani olan, iki halk arasındaki bütün sorunların barışçı ve uzlaşmacı bir politika ile çözümlenebileceğine inanan ve bu amaçla müzakereler yürütülmesini yürekten dileyen ve önerilmiş bulunan zirve toplantısının bu açıdan yarar sağlayacağına inanan Meclisimiz, Kıbrıs Türk Halkı adına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini onaylar"

Epeydir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne neden sıkı sıkıya bağlı olmadığımızı. Cumhuriyet denince akan suların neden durmadığını. Hükümet ile Cumhuriyeti birbirinden ayırmak konusunda neden zorluk çektiğimizi düşünüyorum.

Hükümetlerin sorunlu karar ve uygulamalarını, ‘Burası KKTC’ diyerek neden eleştirdiğimizi düşünüyorum. Neden Burası Kuzey Kıbrıs demiyoruz mesela.

Türkiye’de kötü gidişatlar için ‘Burası Türkiye’ deniyor ama burası ‘Türkiye Cumhuriyeti’ denmiyor.

Neden Rumların kutsal bir emanet gibi sarıldıkları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sarıldıkları gibi KKTC’ye sarılamadık, sarılmadık?

Cevaplarını tam manasıyla bildiğimi ve yazının sonunda tam bir cevap geleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Yukarıda hem hatırlamak için hem de belki o sağlı sollu 40 vekilin ayakta alkışlarla ilan ettiği Cumhuriyetin kuruluş bildirgesini hatırlayıp biraz heyecan gelir diye paylaştığım metni okuduğumda aslında neden KKTC konusunda eksik olduğumuzu görüyor gibiyim.

Kuruluş bildirgemizde eşit olarak müzakere yürütüp federal çözüme sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu ilan ediyoruz.

Bunca yıldır olmadı diye yılgınlığımızın nedenini Cumhuriyete mi bağlıyoruz?

Pek hukuk bilmem ama, eğer bir ülkenin ilanı sırasına meclisten geçen metin, yasa, hatta anayasa hükmündedir. O nedenle Federal çözümden vazgeçilmişse aynı güçte bir karar ile geçilmesi gerekmez mi? Bu da referandum anlamına gelmez mi? Sadece sesli düşünüyorum. Tatar seçildi ve Federal Çözüm siyasetinden vazgeçildi, iki devletli çözüm modeline geçildi demek yeterli mi? Yarın bir başkası seçilir ve federasyona dönülebilir pekala. Ya da bir başkası seçilir ve Türkiye’ye ilhak der mi? KKTC’nin bağımsızlık bildirgesinde var olan bir şeyi değiştirmek kişilere bağlı olabilir mi?

Bir başka unsur. Annan Planı sürecinde ona hayır diyenler, KKTC’nin kuruluş bildirgesine de hayır mı demiş oldular?

Diyorum ya sadece sesli düşünüyorum ama sanki bunu birlerinin benden önce düşünmesi lazım. Eğer bu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaksa arkasındaki hukuki süreçleri de halletmek gerekmez mi?