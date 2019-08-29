HABER KIBRIS

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Kurum içi disiplin soruşturması başlatıldı

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29/08/2019

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Kurum içi disiplin soruşturması başlatıldı

KIBTEK Yönetim Kurulu, bugün Maliye Bakanlığının ve bölgedeki diğer tüketicilerin elektrik sistemini besleyen fider’in devre dışı bırakıldığının tespit edildiğini belirterek, bu eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

KIBTEK Yönetim Kurulu’nun yazılı açıklamasında, konu ile ilgili KIBTEK personelleri hakkında Kurum içi disiplin soruşturması başlatılmasına karar verildiği de duyuruldu.

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TAGS: Kurum içi disiplin soruşturması başlatıldı, ahaber, kıbrıs,
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