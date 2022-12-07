Kuruma ve çatlamayı bitiren doğal yöntemler

Soğuk havalardaki artma ellerde çatlama ve kurumaya neden olur. Kaşıntıyla devam eden bu kuruma ve çatlamalar yaralara yol açar. El yapısını deforme eden kurumaya en doğal çözümleri sizler için derledik. İşte pamuksu ellerin sırrı olan yöntemler..

En sık kullanılan uzuvlardan biri olan ellerin bakımı oldukça önemlidir. Deformasyona en çok maruz kalan uzuv olan ellerin pamuksu olmasının sırrı ise oldukça basittir. Yumuşakcık yapan bu yöntemler sayesinde özgüveninizde artar. Soğuk hava ya da çeşitli cilt hastalıkları nedeniyle eller kuruma ve çatlamaya maruz kalır.

Kaşınmayla başlayan el kuruması ardından kanama ve yara oluşur. Bu da ellerin kullanımını zorlaştırır. Elleri daha rahat ve pürüzsüz kullanmak için etkili olan doğal yöntemleri uygulamanızı tavsiye ederiz.

ZEYTİNYAĞI VE AVOKADO

En güçlü E vitamini olan zeytinyağı ve avokado karışımı cilt bariyerini yenileyerek kuruma ve çatlamaların önüne geçer. Bariyeri güçlendiren bu karışımı gün içinde bir kere uygulamanız tavsiye edilir. Olgunlaşmış yarım avokadoyu kesin ve iyice ezin. İçine zeytinyağı ekleyip karıştırın. Bu karışımı el yüzeyine sürün. Ellerinizi streçleyip 10 dakika beklerseniz. Cildinizdeki nem oranının artığını göreceksiniz.

MUZ KABUĞU

Güçlü lif kaynağı olan muz kabukları ellere sürüldüğünde yüzeysel deformasyonu önler. Bu yüzden uzmanlar muz kabuklarının atılmasını tavsiye etmez. Hatta yüzlerinde de kuruma yaşayan kişiler için muz kabukları ve bal karışımı önerilir. Blendırdan geçirilen bu karışımı 5 dakika dinlendirip ellerinize sürün.

ALOE VERA

Evde yapacağınız en basit yöntemdir. Aloe vera adeta doğada cilt için yaratılmış bir bitkidir. Hiç bir zahmet göstermeden aloe verayı ortadan ikiye bölün içindeki sıvı yapıyı ellerinize sürün.

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07/12/2022 22:51