Kurumanastırlı: Bütün bu hataların sorumlusu UBP’dir

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen) Genel Başkan Mehmet Bahadır Kurumanastırlı, sosyal medyadan çok tartışılan Anayasa Mahkemesi’ne açıp kazandıkları dava hakkında açıklama yaptı.

Mehmet Bahadır Kurumanastırlı, Ulusal Birlik Partisi’nin hazırlayıp meclisten geçirdiği Din İşleri Yasasının antidemokratik ve anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Kurumanastırlı, hazırlana yasa tasarısı öncesinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz ziyaret edip, yasasın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Üyelerin mağdur olduğunu belirten Kurumanastırlı, üyelerin mağduriyetini önlemek için Anayasa Mahkemesi’ne gittiklerini vurguladı.

Kurumanastırlı, bütün bu olanların ve hataların sorumlusunun UBP olduğunu ifade etti.

Kurumanastırlı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Ben sendika başkanı olarak Dursun beyi ziyaret ettim. UBP’nin hazırladığı Din İşleri Yasasının antidemokratik ve anayasamıza aykırı olduğunu, değiştirmeleri gerektiğini söyledim. Dursun Bey hazırladıkları yasa tasarısını meclisten geçireceklerini söyledi. UBP Yasayı meclisten geçirdi. Üyelerimiz mağdur oldu. Biz de üyelerimizin mağduriyetini önlemek için Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Bütün bu olanların hataların sorumlusu UBP’dir. Saygılarımla”

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17/04/2021 13:37