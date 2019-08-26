Kurumuş kan lekesi nasıl çıkar?

Kan, bulaştığı kumaşın içine tamamen sızarak çıkmak bilmeyen lekelere dönüşür. Özellikle de koltuk gibi eşyalara bulaşan kan lekesi kolay kolay çıkmadığı gibi çok kötü bir görünüme de neden olur. İşte kan lekesini çıkaran yöntemler...

Eğer çıkarmak istediğiniz kan lekesi henüz yeni bulaşmışsa üzerine hemen soğuk su dökün. Kan lekesi çıkacaktır.

Ancak kan lekesini fark ettiğinizde kan çoktan kurumuşsa yapmanız gerekenler çok basit. Tuz ve suyu karıştırarak bir macun kıvamına getirin. Oluşan bu karışımı koltuğun üzerinde bulunan kan lekesinin üzerine sürün. Bulaşık süngeri ile lekenin bulunduğu bölgeyi ovalayın.

Kurumuş kan lekesini çıkarmanın en kolay yollarından biri lekeye diş macunu sürmektir. Lekenin üzerine kullandığınız diş macununu sürün ve 15 dakika bekleyin. Daha sonra temiz bir bezle diş macununu koltuktan çıkarın. Leke kısa sürede ortadan kalkacaktır.