Kuş gribi alarmı: Kutup ayısının ardından foklara sıçradı!

APHA, bugün yayınladığı raporda, Antarktika'nın güneyindeki Güney Georgia adasındaki kürklü ve fil cinsi foklarda Yüksek Patojeniteli Kuş gribinin (HPAI) ölümlere sebep olduğunu ifade etti. APHA, bilinen ilk vakaların Ekim 2023 ayında kahverengi skua isimli kuş türünde ortaya çıktığını duyurmuş, enfekte kuşlardan alınan örnekler sonucunda virüsün Güney Amerika’dan gelen göçmen kuşlardan bulaştığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

3 HAFTADA NEREDEYSE TÜM FOKLARDA GÖRÜLDÜ

APHA Kuş Virolojisi ekibinden bilim insanı Marco Falchieri, üç haftalık bir inceleme sonucunda neredeyse bölgedeki tüm foklarda kuş gribi septomları görüldüğünü ve yaklaşık 20 fokun öldüğünü belirtti. Septomlar arasında; öksürük, hapşırma, göz akıntısı, burun akıntısı, yavaş baş sallama, baş tutamama ve titreme olduğu ifade edildi.