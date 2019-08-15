Kuş sürüsüne çarptı mısır tarlasına indi!

Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarpması nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.

Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağı 226 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarptı.

Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçağın yolcuları acil bir şekilde tahliye edildi, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ural Havayolları Genel Direktörü Sergei Skuratov yaptığı açıklamada, "Zhukovski'ye acil iniş yapıldı. Kuşlar her iki motora da girdi. Motorlar kapandı, mürettebat inişi gerçekleştirdi" dedi.